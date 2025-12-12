Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 15:33

Суд продлил арест особняка из «Мастера и Маргариты»

РИА Новости: суд снова продлил арест московского особняка Тимура Иванова

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Суд снова продлил арест особняка из «Мастера и Маргариты», который принадлежал бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, о чем этом свидетельствуют судебные документы, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости. Речь идет о поместье в Чистом переулке.

Историческая усадьба общей площадью в 645 квадратных метров была арестована еще в мае 2024 года и с тех пор срок регулярно продлевался, причем последнее продление состоялось в октябре текущего года. По мнению исследователей творчества писателя Михаила Булгакова, в подвале именно этого особняка мог проживать Мастер из романа «Мастер и Маргарита».

Арест усадьбы является частью масштабного дела об изъятии имущества у Иванова и его близких. В начале декабря Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, обратив в доход государства имущество на общую сумму, превышающую 1,2 млрд рублей. Единственным объектом, не подлежащим конфискации, стал автомобиль Bentley 2004 года выпуска, принадлежавший бывшей жене экс-замминистра Светлане Захаровой.

Тимур Иванов
суды
аресты
особняки
