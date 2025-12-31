Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 16:59

Экс-замминистра обороны Иванов остался без свидания под Новый год

Мать экс-замминистра обороны Иванова не пустили в «Матросскую тишину»

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Матери бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова отказали в свидании с ним в СИЗО «Матросская тишина», куда он попал после ареста по делу о взятках, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев. Родственница сама подала заявление о встрече, однако за все время ареста Иванову лишь однажды позволили увидеться с матерью.

Был у него в изоляторе, свидание (с матерью) не разрешили, — сказал он.

До этого Иванов рассказал, что официально и законно приобрел всю свою недвижимость. В суде по видеосвязи он отметил, что все объекты были задекларированы. Он также заявил, что не понял требование Генпрокуратуры о взыскании в рамках рассмотрения иска. Речь идет об обращении в доход РФ имущества экс-замглавы МО на сумму 1,2 млрд рублей.

Тем временем появилась информация, что среди заключенных московских СИЗО на Новый год самым популярным блюдом стал салат селедка под шубой. Компания, занимающаяся продажей товаров в магазинах при следственных изоляторах сообщила, что новогодние угощения, в том числе салаты, пироги и холодец, доставили в места лишения свободы 29 декабря.

