Экс-замминистра обороны Иванов остался без свидания под Новый год

Матери бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова отказали в свидании с ним в СИЗО «Матросская тишина», куда он попал после ареста по делу о взятках, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев. Родственница сама подала заявление о встрече, однако за все время ареста Иванову лишь однажды позволили увидеться с матерью.

Был у него в изоляторе, свидание (с матерью) не разрешили, — сказал он.

До этого Иванов рассказал, что официально и законно приобрел всю свою недвижимость. В суде по видеосвязи он отметил, что все объекты были задекларированы. Он также заявил, что не понял требование Генпрокуратуры о взыскании в рамках рассмотрения иска. Речь идет об обращении в доход РФ имущества экс-замглавы МО на сумму 1,2 млрд рублей.

