Экс-замглавы Минобороны не понял, что с него хотят взыскать

Бывший замглавы Минобороны России Тимур Иванов заявил, что не понял требование Генпрокуратуры о взыскании в рамках рассмотрения иска, передает ТАСС. По видеосвязи из СИЗО он задался вопросом, что именно он должен объяснять суду. В рамках заседания рассматривается иск ГП об обращении в доход РФ имущества экс-замглавы МО на сумму 1,2 млрд рублей.

Мне непонятно, что именно Генпрокуратура требует с меня взыскать, что я должен объяснить суду. Я доступа к документам не имею. Мне также непонятно, как суд квалифицирует этот иск и какие обстоятельства должен пояснить я, — подчеркнул Иванов.

В свою очередь Пресненский суд Москвы напомнил Иванову, что это гражданский процесс и никаких разъяснений ему давать никто не обязан.

Ранее представитель Генпрокуратуры России в Пресненском суде Москвы заявила, что фигурант дела использовал служебные полномочия вопреки интересам государства. По ее словам, Иванов также задействовал коррупционные связи для незаконного обогащения и получения выгоды членами семьи.