В Армении арестовали генсека оппозиционной партии

Антикоррупционный суд Армении арестовал генерального секретаря оппозиционной партии «Родина» Хачика Галстяна, сообщил его адвокат Сос Акопян. По его словам, которые передает ТАСС, мера пресечения определена инстанцией на срок в два месяца.
Суд опубликовал решение — арест на два месяца. Естественно, мы считаем решение несправедливым и незаконным. Разумеется, будем обжаловать его в установленные сроки, — подчеркнул Акопян.
Отмечается, что в отношении Галстяна возбудили дело о даче взяток во время выборов в совет старейшин общины Вагаршапат. Процесс волеизъявления проходил 16 ноября. Генсека оппозиционной партии задержали в ночь на 30 декабря. Также следователи провели обыск в его доме.
До этого в Ереване прошла серия масштабных обысков, в рамках которых задержали депутата карабахского парламента Давида Галстяна. По данным журналистов, силовые структуры Армении осуществляют оперативные мероприятия в жилых помещениях сторонников оппозиции в Эчмиадзине. После обысков граждан отправляют в отдел полиции для дальнейших разбирательств.