Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 21:17

В Армении арестовали генсека оппозиционной партии

Генсека оппозиционной партии «Родина» арестовали на два месяца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Антикоррупционный суд Армении арестовал генерального секретаря оппозиционной партии «Родина» Хачика Галстяна, сообщил его адвокат Сос Акопян. По его словам, которые передает ТАСС, мера пресечения определена инстанцией на срок в два месяца.

Суд опубликовал решение — арест на два месяца. Естественно, мы считаем решение несправедливым и незаконным. Разумеется, будем обжаловать его в установленные сроки, — подчеркнул Акопян.

Отмечается, что в отношении Галстяна возбудили дело о даче взяток во время выборов в совет старейшин общины Вагаршапат. Процесс волеизъявления проходил 16 ноября. Генсека оппозиционной партии задержали в ночь на 30 декабря. Также следователи провели обыск в его доме.

До этого в Ереване прошла серия масштабных обысков, в рамках которых задержали депутата карабахского парламента Давида Галстяна. По данным журналистов, силовые структуры Армении осуществляют оперативные мероприятия в жилых помещениях сторонников оппозиции в Эчмиадзине. После обысков граждан отправляют в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Армения
суды
партии
политики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский захворал после поездки за океан
Работу московского аэропорта временно ограничили
В Минобороны раскрыли, сколько беспилотников сбили над Россией
Энергосистема Запорожской области подверглась массированной атаке ВСУ
В Армении арестовали генсека оппозиционной партии
Советский Новый год: 5 ритуалов из СССР, которые стоит повторить сегодня
Зеленский пригласил Трампа в Киев
«Честный знак» «расправился» со 160 тыс. бутылок напитка Aloe Vera
Дом на Мальдивах, бизнес-класс, Дубай: что не так с детьми Бородиной и Бони
Названо главное преимущество «Орешника»
«Получат серьезный удар»: в США предупредили о рискованной игре Зеленского
Кошка вернулась домой перед Рождеством спустя пять лет после пропажи
Врача больницы в Псковской области заподозрили в махинациях с таблетками
Названы дата и место саммита СНГ-2026
Пленный солдат рассказал об ужасных условиях в 225-м полку ВСУ
Зеленский сделал заявление насчет американских войск на Украине
Трампа попросили ответить за атаку на резиденцию Путина
Россиянам закрыли въезд в Грузию? Что известно, кого именно не пускают
В Альпах произошла массовая эвакуация детей и взрослых
Полицейские «развернули» в участке жертву двойного изнасилования
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.