Зеленский пригласил Трампа в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу посетить Киев, сообщает издание «Новости. Live». По его словам, прибытие американского борта №1 якобы станет сигналом для прекращения огня. Он выразил надежду на то, что глава Белого дома прилетит прямым воздушным рейсом и не станет останавливаться в Польше.

Для нас это тоже очень полезно, потому что если Трамп, президент США, прилетит на Украину и желательно, чтобы уже не в Польшу, а потом ехал на поезде, а прилетел на Украину, это будет говорить, что у нас точно есть возможность рассчитывать на прекращение огня, — сказал украинский политик.

Ранее стало известно, что европейские политические элиты крайне обеспокоены позицией американского президента, который публично заявил о «взаимопонимании» с российским коллегой Владимиром Путиным. По информации журналистов, один из высокопоставленных чиновников ЕС уже открыто назвал лидера Соединенных Штатов наивным, подчеркнув, что такая риторика подрывает единство Запада.