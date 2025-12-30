Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 21:14

Зеленский пригласил Трампа в Киев

Владимир Зеленский, Дональд Трамп Владимир Зеленский, Дональд Трамп Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу посетить Киев, сообщает издание «Новости. Live». По его словам, прибытие американского борта №1 якобы станет сигналом для прекращения огня. Он выразил надежду на то, что глава Белого дома прилетит прямым воздушным рейсом и не станет останавливаться в Польше.

Для нас это тоже очень полезно, потому что если Трамп, президент США, прилетит на Украину и желательно, чтобы уже не в Польшу, а потом ехал на поезде, а прилетел на Украину, это будет говорить, что у нас точно есть возможность рассчитывать на прекращение огня, — сказал украинский политик.

Ранее стало известно, что европейские политические элиты крайне обеспокоены позицией американского президента, который публично заявил о «взаимопонимании» с российским коллегой Владимиром Путиным. По информации журналистов, один из высокопоставленных чиновников ЕС уже открыто назвал лидера Соединенных Штатов наивным, подчеркнув, что такая риторика подрывает единство Запада.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Киев
Украина
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский захворал после поездки за океан
Работу московского аэропорта временно ограничили
В Минобороны раскрыли, сколько беспилотников сбили над Россией
Энергосистема Запорожской области подверглась массированной атаке ВСУ
В Армении арестовали генсека оппозиционной партии
Советский Новый год: 5 ритуалов из СССР, которые стоит повторить сегодня
Зеленский пригласил Трампа в Киев
«Честный знак» «расправился» со 160 тыс. бутылок напитка Aloe Vera
Дом на Мальдивах, бизнес-класс, Дубай: что не так с детьми Бородиной и Бони
Названо главное преимущество «Орешника»
«Получат серьезный удар»: в США предупредили о рискованной игре Зеленского
Кошка вернулась домой перед Рождеством спустя пять лет после пропажи
Врача больницы в Псковской области заподозрили в махинациях с таблетками
Названы дата и место саммита СНГ-2026
Пленный солдат рассказал об ужасных условиях в 225-м полку ВСУ
Зеленский сделал заявление насчет американских войск на Украине
Трампа попросили ответить за атаку на резиденцию Путина
Россиянам закрыли въезд в Грузию? Что известно, кого именно не пускают
В Альпах произошла массовая эвакуация детей и взрослых
Полицейские «развернули» в участке жертву двойного изнасилования
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.