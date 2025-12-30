Зеленский нашел способ содержать 800-тысячную армию Зеленский заявил, что хочет содержать 800-тысячную армию за счет других стран

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что рассчитывает содержать 800-тысячную украинскую армию за счет других стран. По его словам, Киеву очень важна поддержка партнеров, передает Новости.LIVE.

Поддержка украинской армии очень важна. Это пункт номер один — сильная украинская армия, 800 тысяч человек. Это средства, заработная плата. Этот очень важно, и мы рассчитываем на наших партнеров, — сказал Зеленский.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные из совместного центра «НАТО --Украина» впервые участвовали в масштабных учениях Альянса. В ходе маневров отрабатывались механизмы коллективной обороны.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что необходимо пресекать попытки ВСУ помешать российской армии в Купянске. Глава государства подтвердил, что он в курсе предпринимаемых действий на этом направлении.

Тем временем начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов раскрыл, что армия движется к Запорожской области. Также ведутся бои с украинскими бойцами за город Орехово, расположенный в Пологовском районе.