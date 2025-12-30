Аэропорт Геленджика заморозил прием и выпуск самолетов Росавиация: в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Геленджика ввел временные ограничения на работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, воздушная гавань пока не принимает и не выпускает самолеты.

Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее международный аэропорт Шереметьево приостановил свою работу из-за атаки беспилотников. Все вылеты и прилеты осуществлялись только после согласования с уполномоченными структурами. Это было сделано для защиты воздушных перевозок.

До этого появилась информация, что около 150 российских туристов оказались заблокированы в аэропорту Стамбула из-за срыва рейса авиакомпании «Уральские авиалинии». Пассажирам, ожидавшим вылета в Екатеринбург, заявили, что такого рейса не существует. Вылет борта, изначально запланированный на 29 декабря, переносили три раза.

Кроме того, Кореняко заявил, что в аэропорту Пскова были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. По его словам, мера носила временный характер и была призвана обеспечить безопасность полетов в регионе. Позднее ограничения отменили.