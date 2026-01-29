Дополнительные ограничения действуют в одном из южных аэропортов РФ Росавиация ввела дополнительные запреты на полеты судов в аэропорту Геленджика

В аэропорту Геленджика введен дополнительный режим ограничений на выполнение полетов, сообщила пресс-служба Росавиации. Новые временные рамки необходимы для обеспечения безопасности воздушного движения.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточняется в сообщении.

Согласно действующему уведомлению для экипажей (NOTAM), прием и выпуск регулярных рейсов осуществлялся в Геленджике только в определенные часы. Регулярные пассажирские и грузовые рейсы принимались и отправлялись ежедневно с 08:30 до 20:00 по местному времени. В данный момент полеты ограничены полностью.

Мера носит временный характер. Изменения в расписании Росавиация озвучит дополнительно после улучшения оперативной обстановки.

Пассажирам, у которых вылет или прилет запланирован через южный аэропорт, рекомендуется уточнить актуальную информацию у своих авиакомпаний. Расписание из-за введенных ограничений может быть скорректировано.

