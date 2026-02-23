Раскрыта цель наступления ВС России у Новояковлевки Марочко: прорыв у Новояковлевки позволит ВС РФ перекрыть логистику ВСУ в Орехове

Российские штурмовые группы развивают наступление на Запорожском направлении, заявил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко. По его словам, тактические успехи в районе Новояковлевки создают угрозу окружения для украинских подразделений, удерживающих позиции в городе Орехов. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Подразделения ВС РФ продолжают давить на оборону противника к северо-востоку от населенного пункта. Как уточнил Марочко, продвижение носит планомерный характер и преследует четкую стратегическую цель — лишить снабжения ореховскую группировку ВСУ. Блокирование ключевых трасс, по которым осуществляется подвоз боеприпасов и продовольствия, сделает оборону города нежизнеспособной и вынудит противника либо спешно отступать, либо сдаться.

У наших бойцов есть небольшие успехи в районе населенного пункта Новояковлевка. <…> Основная задача здесь — перерезать логистические пути ореховской группировки противника, — сказал он.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил России за неделю освободили несколько населенных пунктов в зоне проведения специальной операции. Речь шла о селах Терноватое, Новояковлевка, Речное (Запорожская область), Бересток (ДНР), Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой, Старица (Харьковская область).