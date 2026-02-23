Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 02:22

Раскрыта цель наступления ВС России у Новояковлевки

Марочко: прорыв у Новояковлевки позволит ВС РФ перекрыть логистику ВСУ в Орехове

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские штурмовые группы развивают наступление на Запорожском направлении, заявил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко. По его словам, тактические успехи в районе Новояковлевки создают угрозу окружения для украинских подразделений, удерживающих позиции в городе Орехов. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Подразделения ВС РФ продолжают давить на оборону противника к северо-востоку от населенного пункта. Как уточнил Марочко, продвижение носит планомерный характер и преследует четкую стратегическую цель — лишить снабжения ореховскую группировку ВСУ. Блокирование ключевых трасс, по которым осуществляется подвоз боеприпасов и продовольствия, сделает оборону города нежизнеспособной и вынудит противника либо спешно отступать, либо сдаться.

У наших бойцов есть небольшие успехи в районе населенного пункта Новояковлевка. <…> Основная задача здесь — перерезать логистические пути ореховской группировки противника, — сказал он.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил России за неделю освободили несколько населенных пунктов в зоне проведения специальной операции. Речь шла о селах Терноватое, Новояковлевка, Речное (Запорожская область), Бересток (ДНР), Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой, Старица (Харьковская область).

Андрей Марочко
СВО
Запорожская область
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заставляют говорить кривду»: Захарова рассказала о давлении на украинцев
Дипломаты обратились к россиянам на фоне беспорядков в Мексике
В КНДР избрали лидера Трудовой партии Кореи
SHOT сообщил о взрывах над двумя российскими городами
Раскрыта цель наступления ВС России у Новояковлевки
Участие россиян, передача флага ОИ: как прошло закрытие Олимпиады-2026
«Раскол недопустим»: Белоруссия заняла жесткую позицию по языковому вопросу
В РФПИ объяснили, кому навредят новые глобальные пошлины США
Путин раскрыл приоритетное направление развития армии России
Гуляющий по трассе в Приморье краснокнижный хищник попал на видео
Белый дом в завуалированной форме затроллил Канаду после ОИ
Житель Воронежа смыл в унитаз джинсы и наглухо забил трубы
Автомобили встали в пробку перед крымской переправой
Ракетный обстрел Белгорода 23 февраля: повреждения, жертвы, что известно
В США установили, кто пытался проникнуть в поместье Трампа с дробовиком
«Символ народной любви»: Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Инфраструктура Белгорода пострадала при атаке ВСУ
Составлен список самых громких скандалов зимней Олимпиады в Италии
Десятки дронов ВСУ неудачно атаковали несколько регионов России
«Погибли на месте»: страшное ДТП под Воронежем унесло жизни четырех человек
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция
Семья и жизнь

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.