Сразу над тремя городами на побережье Черного моря раздались взрывы

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Анапой, Геленджиком и Витязево прозвучали взрывы, средства ПВО отражают атаку беспилотников над Черным морем. Как пишет источник, жители насчитали не менее шести хлопков. Очевидец подтвердил NEWS.ru, что громкие звуки раздаются и в небе над Новороссийском. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

В публикации говорится, что над морем видны яркие вспышки и слышен гул двигателей в небе. По информации канала, в городах включили сирену воздушной тревоги. На данный момент официальных сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. В аэропортах Краснодара и Геленджика временно ограничили прием и отправку воздушных судов.

Ранее губернатор Брянской области назвал атаку ВСУ 16 февраля самой мощной и массированной с начала СВО. Он отметил, что в результате ударов повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Губернатор добавил, что электроснабжение и отопление были запущены в домах в течение трех часов после атак.

До этого депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов назвал атаку на регион террором против мирных жителей. По его словам, подобные удары направлены на то, чтобы оставить жителей региона без света и тепла в зимний период.