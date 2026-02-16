Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 20:52

Сразу над тремя городами на побережье Черного моря раздались взрывы

SHOT: взрывы раздались над Геленджиком, Анапой и Новороссийском

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Анапой, Геленджиком и Витязево прозвучали взрывы, средства ПВО отражают атаку беспилотников над Черным морем. Как пишет источник, жители насчитали не менее шести хлопков. Очевидец подтвердил NEWS.ru, что громкие звуки раздаются и в небе над Новороссийском. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

В публикации говорится, что над морем видны яркие вспышки и слышен гул двигателей в небе. По информации канала, в городах включили сирену воздушной тревоги. На данный момент официальных сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. В аэропортах Краснодара и Геленджика временно ограничили прием и отправку воздушных судов.

Ранее губернатор Брянской области назвал атаку ВСУ 16 февраля самой мощной и массированной с начала СВО. Он отметил, что в результате ударов повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Губернатор добавил, что электроснабжение и отопление были запущены в домах в течение трех часов после атак.

До этого депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов назвал атаку на регион террором против мирных жителей. По его словам, подобные удары направлены на то, чтобы оставить жителей региона без света и тепла в зимний период.

взрывы
Анапа
Новороссийск
Геленджик
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мурашко сообщил о новой функции в MAX для работающих россиян
Кадыров назвал условие выдвижения своей кандидатуры на выборах главы Чечни
Умер легендарный актер из «Крестного отца»
Стало известно, когда российская делегация прилетит на переговоры в Женеву
Российское «Торнадо» накрыло элитный отряд Буданова
Театр Кадышевой задолжал миллионы рублей и получил иск в суд
Названы пять роковых ошибок российских вкладчиков
Верховный суд Чечни отменил приговор Зареме Мусаевой
Сразу над тремя городами на побережье Черного моря раздались взрывы
ПВО сбила 21 вражеский дрон за четыре часа
Главврача больницы в Карелии уволят после гибели двухлетней девочки
Ушел из жизни бывший тренер Авербуха и Жулина
Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке ChatGPT
Краснодарский аэропорт приостановил работу
Прокурор потребовал наказать родственников террориста из «Крокуса»
«Делятся с ними едой»: Кадыров рассказал об одном открытии пленных ВСУ
Киеву пообещали энергетический Армагеддон за атаки на Россию
В Росси могут появиться новые алкотестеры
Импорт на маркетплейсах могут обложить налогом
Пленный боец ВСУ пожаловался на жизнь без воды и отдыха
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.