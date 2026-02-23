Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 02:05

В РФПИ объяснили, кому навредят новые глобальные пошлины США

Дмитриев: Евросоюз и Британия больше других пострадают от новых пошлин США

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Введение президентом США Дональдом Трампом глобальных импортных пошлин в размере 15% в основном ударит по ближайшим союзникам Вашингтона, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X. По его словам, Великобритания и Евросоюз окажутся главными жертвами нового торгового барьера.

И без того слабые Великобритания и ЕС больше всего пострадают от новых глобальных пошлин США в размере 15%, — уточнил Дмитриев.

Он сослался на публикацию Financial Times, которая также отмечает парадоксальный эффект от решения Трампа. Согласно анализу издания, наибольшую выгоду от повышения пошлин получат страны, которые американский лидер ранее подвергал жесткой критике, включая Китай и Бразилию. При этом такие традиционные партнеры США, как Великобритания, Япония и государства ЕС, столкнутся с серьезными экономическими потерями.

До этого сообщалось, что повышение США импортных пошлин с 10 до 15% обойдется мировым поставщикам в астрономическую сумму. Дополнительные расходы иностранных экспортеров превысят $160 млрд (14 трлн рублей) в год.

США
пошлины
влияние
Евросоюз
