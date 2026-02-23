«Раскол недопустим»: Белоруссия заняла жесткую позицию по языковому вопросу Мининформ Белоруссии: в стране нельзя допустить раскол по языковому признаку

В Белоруссии недопустимы спекуляции на языковой теме и попытки расколоть общество по этому признаку, заявил глава Министерства информации страны Марат Марков в эфире телеканала СТВ. Он подчеркнул, что ведомство будет крайне жестко реагировать на любые шаги, направленные на ущемление одного из двух государственных языков — белорусского или русского.

Недопустимо по языковому признаку допускать раскол. Именно на этом совершались тяжкие преступления во многих странах. Именно по национальному и языковому признаку, еще — по религиозному. Это самые болезненные темы, — уточнил Марков.

В Белоруссии, где проживают представители 150 национальностей, подобные провокации недопустимы. Министр также привел данные социологических опросов, согласно которым лишь чуть более 1% зрителей предпочитают телевизионный контент исключительно на белорусском языке, а около 30% спокойно воспринимают оба языка.

В связи с этим Марков назвал необоснованными призывы ввести 45-процентные квоты на вещание на белорусском языке. По его словам, министерство располагает инструментами для стимулирования создания качественного контента на белорусском, но насильственное навязывание языковых норм недопустимо и противоречит интересам общества.

Ранее сообщалось, что Запад после неудачной попытки переворота в Белоруссии в 2020 году может вновь предпринять шаги по дестабилизации ситуации в республике, но на этот раз при участии Киева. Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров уточнил, что действующее руководство Украины и белорусская оппозиция во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской — проекты западных спецслужб.