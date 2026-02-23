Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 02:14

«Раскол недопустим»: Белоруссия заняла жесткую позицию по языковому вопросу

Мининформ Белоруссии: в стране нельзя допустить раскол по языковому признаку

Вид на Минск Вид на Минск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Белоруссии недопустимы спекуляции на языковой теме и попытки расколоть общество по этому признаку, заявил глава Министерства информации страны Марат Марков в эфире телеканала СТВ. Он подчеркнул, что ведомство будет крайне жестко реагировать на любые шаги, направленные на ущемление одного из двух государственных языков — белорусского или русского.

Недопустимо по языковому признаку допускать раскол. Именно на этом совершались тяжкие преступления во многих странах. Именно по национальному и языковому признаку, еще — по религиозному. Это самые болезненные темы, — уточнил Марков.

В Белоруссии, где проживают представители 150 национальностей, подобные провокации недопустимы. Министр также привел данные социологических опросов, согласно которым лишь чуть более 1% зрителей предпочитают телевизионный контент исключительно на белорусском языке, а около 30% спокойно воспринимают оба языка.

В связи с этим Марков назвал необоснованными призывы ввести 45-процентные квоты на вещание на белорусском языке. По его словам, министерство располагает инструментами для стимулирования создания качественного контента на белорусском, но насильственное навязывание языковых норм недопустимо и противоречит интересам общества.

Ранее сообщалось, что Запад после неудачной попытки переворота в Белоруссии в 2020 году может вновь предпринять шаги по дестабилизации ситуации в республике, но на этот раз при участии Киева. Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров уточнил, что действующее руководство Украины и белорусская оппозиция во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской — проекты западных спецслужб.

Белоруссия
раскол
языки
квоты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заставляют говорить кривду»: Захарова рассказала о давлении на украинцев
Дипломаты обратились к россиянам на фоне беспорядков в Мексике
В КНДР избрали лидера Трудовой партии Кореи
SHOT сообщил о взрывах над двумя российскими городами
Раскрыта цель наступления ВС России у Новояковлевки
Участие россиян, передача флага ОИ: как прошло закрытие Олимпиады-2026
«Раскол недопустим»: Белоруссия заняла жесткую позицию по языковому вопросу
В РФПИ объяснили, кому навредят новые глобальные пошлины США
Путин раскрыл приоритетное направление развития армии России
Гуляющий по трассе в Приморье краснокнижный хищник попал на видео
Белый дом в завуалированной форме затроллил Канаду после ОИ
Житель Воронежа смыл в унитаз джинсы и наглухо забил трубы
Автомобили встали в пробку перед крымской переправой
Ракетный обстрел Белгорода 23 февраля: повреждения, жертвы, что известно
В США установили, кто пытался проникнуть в поместье Трампа с дробовиком
«Символ народной любви»: Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Инфраструктура Белгорода пострадала при атаке ВСУ
Составлен список самых громких скандалов зимней Олимпиады в Италии
Десятки дронов ВСУ неудачно атаковали несколько регионов России
«Погибли на месте»: страшное ДТП под Воронежем унесло жизни четырех человек
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция
Семья и жизнь

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.