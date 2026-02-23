Житель Воронежа смыл в унитаз джинсы и наглухо забил трубы Mash: воронежец смыл джинсы в канализацию и оставил без воды многоквартирный дом

Житель Воронежа после вечеринки оставил без воды жильцов целого многоквартирного дома, пишет Telegram-канал Mash. Мужчина, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, раскидал одежду по квартире, а пара джинсов оказалась в унитазе.

Утром, не проверив сантехнику, он машинально нажал на слив, в результате чего брюки смыло в общедомовой стояк. Когда владелец квартиры пришел в себя, в доме уже начались проблемы с водоснабжением, а соседи подняли шум.

Ткань плотных джинсов полностью перекрыла трубу, сделав невозможной подачу воды. Для ликвидации засора потребовалось вызывать аварийную бригаду и проводить замену поврежденного участка трубопровода. Ремонтные работы обойдутся минимум в 500 тыс. рублей. Вероятнее всего, эту сумму через суд взыщут с виновника потопа.

