Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 15:47

Стилисты рассказали о самых модных джинсах на осень

Real Simple: скинни-джинсы являются самыми модными на осень

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самыми модными джинсами на осень 2025 года являются скинни-модели, заявили стилисты Насрин Шахи, Дженис Маркс, Дорин Бельмонте и Мелони Хубер. В разговоре с Real Simple они отметили, что также в тренде модели с широкими и расклешенными штанинами.

Это очень модно и универсально. Такие джинсы можно сочетать с футболкой и массивными ботинками для создания стильного уличного образа, а также с темной блузкой или топом, — указала Маркс.

Стилисты советуют присмотреться к моделям barrel и изделиям шоколадно-коричневого оттенка. Насрин Шахи пояснила, что такие джинсы оптимально сочетать с облегающим топом или коротким свитером, обязательно оставляя пояс видимым. Актуальными также остаются темно-синие джинсы прямого кроя, варианты с умеренными потертостями и модели в стиле boot cut.

Ранее стилист Александр Белов считает, что кокошник вряд ли станет массовым трендом из-за своей смелости как аксессуара. По его словам, дизайнерам необходимо найти способы интеграции национальных орнаментов и вышивки, чтобы они воспринимались как современные элементы, а не устаревшие детали. Белов привел в пример папаху, которая требует значительной адаптации, поскольку подходит только самым смелым и эксцентричным людям.

джинсы
мода
стилисты
одежда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Эпидемия» котлов и страшный конец Украины: новости СВО к вечеру 3 ноября
«Буду пугать животом»: молодая невеста Лепса неожиданно призналась
Студент вставил в анус огромный огурец ради стипендии и уехал в больницу
Полина Диброва подколола своего бывшего звездного мужа
Число пострадавших при землетрясении в Афганистане приблизилось к 900
Развод с Яглычем и связь с Зеленским: как живет актриса Светлана Ходченкова
Министр оправдался за угрозы стереть Москву с лица земли
«За деньги»: Ирина Дубцова опубликовала видео с новым бойфрендом в постели
В Одессе военкомы залили женщину перцем при попытке помешать мобилизации
Пьяный россиянин два дня подряд устраивал погром в супермаркете Таиланда
«Совершенство»: Дудина поделилась впечатлениями от 20 дней материнства
В непризнанной республике продлили уровень террористической опасности
«Какие дроны?»: депутат о внедрении Западом БПЛА в войска у границ с РФ
Кому положена бесплатная парковка в Воронеже: полный список льготников
Иран поставил ультиматум США в двух вопросах
Италия анонсировала 12-й пакет помощи Украине
«Поддерживаем»: в МИД России высказались о статусе Панамского канала
Житель Подмосковья в ходе ссоры убил знакомую
Настоящие щи из кислой капусты с говядиной: классический русский суп
Пенсионер лишился земельных участков на 13 млн рублей из-за хитрой невестки
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.