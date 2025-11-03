Стилисты рассказали о самых модных джинсах на осень

Самыми модными джинсами на осень 2025 года являются скинни-модели, заявили стилисты Насрин Шахи, Дженис Маркс, Дорин Бельмонте и Мелони Хубер. В разговоре с Real Simple они отметили, что также в тренде модели с широкими и расклешенными штанинами.

Это очень модно и универсально. Такие джинсы можно сочетать с футболкой и массивными ботинками для создания стильного уличного образа, а также с темной блузкой или топом, — указала Маркс.

Стилисты советуют присмотреться к моделям barrel и изделиям шоколадно-коричневого оттенка. Насрин Шахи пояснила, что такие джинсы оптимально сочетать с облегающим топом или коротким свитером, обязательно оставляя пояс видимым. Актуальными также остаются темно-синие джинсы прямого кроя, варианты с умеренными потертостями и модели в стиле boot cut.

