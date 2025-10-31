Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 12:46

И забудьте о клеше: эти джинсы подойдут абсолютно любой фигуре — поищите у себя в шкафу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

И забудьте о клёше: эти джинсы подойдут абсолютно любой фигуре — поищите у себя в шкафу! Думаете, джинсы вам не идут? Скорее всего, дело не в вас, а в неподходящем фасоне. Среди множества моделей есть поистине универсальные — те, что выгодно подчёркивают любую фигуру и дарят ощущение комфорта. Давайте поговорим о джинсах‑сигарах — находке для тех, кто хочет выглядеть стильно без лишних хлопот.

Джинсы‑сигары легко узнать по прямым, слегка зауженным брючинам: они деликатно сужаются к щиколотке, но не облегают ногу слишком плотно. В отличие от узких моделей, они не укорачивают ноги и не выделяют то, что хотелось бы скрыть. При этом они куда изящнее широких джинсов, которые сейчас в тренде, но нравятся далеко не всем.

Такой крой создаёт идеальный баланс: вы чувствуете себя свободно и при этом выглядите стройнее. Что касается цвета, беспроигрышный вариант — тёмно‑синий: он актуален этой осенью. Любите классику? Выбирайте светло‑голубой деним. А если хочется чего‑то необычного, присмотритесь к бежевым джинсам — они отлично впишутся в осенний гардероб.

Ранее мы рассказывали о здоровой обуви. Разбираемся, как выбрать модель, которая не навредит вашим ногам.

Читайте также
Только тыква, яблоко и немного муки. Норвежский пирог с яблоками и тыквой — хит моей осени. Очень простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Только тыква, яблоко и немного муки. Норвежский пирог с яблоками и тыквой — хит моей осени. Очень простая и вкусная выпечка к чаю
Обалденная самса без замеса теста: быстрый рецепт из лаваша — чумовая закуска хоть к пиву, хоть к супу
Общество
Обалденная самса без замеса теста: быстрый рецепт из лаваша — чумовая закуска хоть к пиву, хоть к супу
По моде и по погоде: выбираем идеальную пару обуви на осень
Семья и жизнь
По моде и по погоде: выбираем идеальную пару обуви на осень
Все замечали на джинсах странную кожаную бирку: лишь единицы знают, зачем она нужна
Общество
Все замечали на джинсах странную кожаную бирку: лишь единицы знают, зачем она нужна
«Я не столь богат»: Киркоров о своем фееричном гардеробе
Шоу-бизнес
«Я не столь богат»: Киркоров о своем фееричном гардеробе
мода
джинсы
гардероб
осень
одежда
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленского обвинили в том, что он сознательно бросил ВСУ в котле
Дочери принца Уильяма бежали из Великобритании
Названы приоритетные цели российской армии под Харьковом
Президент Колумбии столкнулся в небе с последствиями наложенных санкций
Лукашенко заявил о будущей продаже белорусского воздуха «вонючей Европе»
Обновленную стратегию развития Арктики внесли в Правительство России
Российский баскетболист установил уникальное достижение в НБА
Стало известно, сколько бутылок пива нужно для признания алкоголиком в США
У бывшего мэра Владивостока Николаева изъяли имущество на 1 млрд рублей
Кинолог объяснил, можно ли изменить характер собаки
Краснодарец планировал поджог на железной дороге
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве
Захарова раскрыла план Европы и Киева по «урегулированию»
Диетолог перечислила продукты, которые помогут развить память ребенка
Песков посоветовал не верить оценкам газет контактов Рубио и Лаврова
В Стамбуле прекратили активные поиски пловца Свечникова
В России впервые осудили коллектора за угрозу убийством
«Пять групповых ударов»: в Минобороны рассказали об успехах ВС РФ
Риелтор объяснил, защитит ли обязательная видеосъемка сделки в суде
Россиян избавили от необходимости оформлять визу еще в одну страну
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания
Семья и жизнь

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.