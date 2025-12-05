ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 13:27

Самойлова назвала самую дорогую «вещь» в доме с Джиганом

Самойлова назвала лестницу самым дорогим элементом в доме с Джиганом

Джиган и Оксана Самойлова Джиган и Оксана Самойлова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Блогер Оксана Самойлова призналась, что лестница стала самой дорогой «вещью» в совместном с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) доме. В проекте «Быть Джиганом и Оксаной» в «VK Видео» она не стала уточнять, сколько именно стоит элемент интерьера.

Знаете, что самое дорогое в доме? Вот из всего? Лестница, кто бы мог подумать, — заявила Самойлова.

Также блогер показала обширный гардероб. По ее словам, она сама занималась обустройством комнаты и вложила в него большое количество сил и средств. Кроме того, Самойлова рассказала, что на просторном балконе их дома располагается огород.

6 октября Самойлова подала в суд заявление на развод, после чего информация о кризисе в отношениях звездной пары начала активно циркулировать в Сети. Рэпер не явился на заседание. Самойлова приехала в суд в одежде темных тонов. Она вела себя спокойно и доброжелательно. Она пояснила, что возможные измены не стали причиной расставания с мужем — блогер «просто устала». Модель уточнила, что не живет вместе с Джиганом. Они общаются только по вопросам, касающимся четверых общих детей.

