Рэпер Денис Устименко-Вейнштейн (Джиган), его супруга Оксана Самойлова и дочери Ариела (слева) и Лея (справа), 2023 год

14-летняя дочь Самойловой и Джигана показала своего молодого человека

Старшая дочь блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана, 14-летняя Ариела, раскрыла свои отношения с 17-летним молодым человеком в новом выпуске шоу «Быть Джиганом и Оксаной» в «VK Видео». Избранника зовут Вова и, как рассказала подросток, их паре около трех недель.

Самойлова рассказала, что практически все в семье знают об их отношениях, кроме Джигана, чтобы предотвратить его бурную реакцию. На данный момент он держит ситуацию под контролем.

Ну, я с ним поговорил, объяснил ему все. Дал ему понять, что это черевато просто как минимум сроком тюремным, — прокомментировал артист.

Зрители удивились откровению старшей дочери семейства, так как несколько лет назад она попросила родителей не выставлять с ней фотографии и видео. С того времени Ариела достаточно сильно изменила внешний вид и свой стиль.

