14-летняя дочь Самойловой и Джигана показала своего молодого человека

Старшая дочь Самойловой и Джигана рассказала об отношениях с 17-летним парнем

Рэпер Денис Устименко-Вейнштейн (Джиган), его супруга Оксана Самойлова и дочери Ариела (слева) и Лея (справа), 2023 год Рэпер Денис Устименко-Вейнштейн (Джиган), его супруга Оксана Самойлова и дочери Ариела (слева) и Лея (справа), 2023 год Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Старшая дочь блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана, 14-летняя Ариела, раскрыла свои отношения с 17-летним молодым человеком в новом выпуске шоу «Быть Джиганом и Оксаной» в «VK Видео». Избранника зовут Вова и, как рассказала подросток, их паре около трех недель.

Самойлова рассказала, что практически все в семье знают об их отношениях, кроме Джигана, чтобы предотвратить его бурную реакцию. На данный момент он держит ситуацию под контролем.

Ну, я с ним поговорил, объяснил ему все. Дал ему понять, что это черевато просто как минимум сроком тюремным, — прокомментировал артист.

Зрители удивились откровению старшей дочери семейства, так как несколько лет назад она попросила родителей не выставлять с ней фотографии и видео. С того времени Ариела достаточно сильно изменила внешний вид и свой стиль.

Ранее Самойлова поделилась своими мыслями об отношениях с отчимом Максимом. Она подчеркнула, что считает слово «отчим» неподходящим для описания их теплых взаимоотношений. Для Оксаны Максим — близкий и практически родной человек. Она также отметила его значительный вклад в строительство их дома.
