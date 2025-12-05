«Язык не поворачивается»: Самойлова откровенно высказалась об отчиме

Блогер Оксана Самойлова призналась, что не может называть мужа своей матери Максима отчимом. В проекте «Быть Джиганом и Оксаной» в «VK Видео» она объяснила, что считает это слово слишком грубым и грязным для описания их теплых взаимоотношений. Сам отчим Самойловой представился съемочной группе папой Оксаны.

Мы очень много лет вместе. Макс — моя правая рука по строительству [дома]. Если бы не он, мы бы ничего не построили. <...> Я даже не могу его отчимом назвать. Это какое-то грубое мерзкое слово, у меня не поворачивается язык его так называть, потому что <...> это один из самых любимых моих людей на планете, — призналась знаменитость.

В ходе шоу Самойлова также рассказала, что лестница стала самой дорогой «вещью» в их Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) доме. При этом она не стала уточнять, сколько именно стоит элемент интерьера.

6 октября Самойлова подала в суд заявление на развод, после чего информация о кризисе в отношениях звездной пары начала активно циркулировать в Сети. Рэпер не явился на заседание. Самойлова приехала в суд в одежде темных тонов. Она вела себя спокойно и доброжелательно. Она пояснила, что возможные измены не стали причиной расставания с мужем — блогер «просто устала». Модель уточнила, что не живет вместе с Джиганом. Они общаются только по вопросам, касающимся четверых общих детей.