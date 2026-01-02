Министерство обороны России опубликовало кадры передачи США данных, полученных при обследовании фрагментов украинского беспилотника, направлявшегося к резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков отдал материалы представителю аппарата военного атташе при американском посольстве в Москве.

Мы нашли обломки БПЛА, осуществлявших данную атаку. В ряде беспилотников хорошо сохранились навигационные системы. Они являются технически исправными, — подчеркнул Костюков.

По его словам, расшифровка подтвердила, что целью атаки действительно был комплекс зданий резиденции российского лидера. Костюков также выразил надежду, что передача материалов Вашингтону «снимет все вопросы» и поспособствует установлению истины.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что атака не могла быть случайной, поскольку резиденцию Путина и зону боевых действий разделяет более тысячи километров. Он предположил, что таким образом президент Украины Владимир Зеленский хотел запугать Кремль и заставить Путина пойти на уступки.

До этого член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что попытка ВСУ атаковать резиденцию Путина могла привести к ядерной войне. Политик добавил, что теперь Москва имеет право пойти на любые ответные меры в рамках международного права.