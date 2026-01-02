Новый год — 2026
Глава РДК переобъявлен в розыск после «воскрешения»

Основателя РДК Капустина переобъявили в розыск после инсценировки смерти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Денис Капустин переобъявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России. Он был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы по делу о вторжении в Брянскую область. При этом не уточняется, по какой именно статье Капустин переобъявлен в розыск.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы <...>. Переобъявлен, — говорится в карточке разыскиваемого.

Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, Капустин переобъявлен в розыск по новому уголовному делу. Оно рассматривается во 2-м Западном окружном военном суде.

В конце декабря представители РДК объявили, что Капустин погиб на фронте. Утверждалось, что он был ликвидирован на Запорожском направлении. Позднее выяснилось, что смерть главы формирования была инсценирована.

Как отметил депутат Госдумы Виталий Милонов, власти и спецслужбы Украины являются известными обманщиками. Он также выразил уверенность, что скоро Капустин умрет по-настоящему.

