Главного российского коллаборациониста ликвидировали на фронте В «Русском добровольческом корпусе» заявили о гибели своего лидера Капустина

Глава украинского так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Денис Капустин погиб на фронте, заявили представители формирования в своем Telegram-канале. По предварительной информации, он был ликвидирован на Запорожском направлении.

Глава РДК был уничтожен ударом FPV-дрона, уточняется в публикации. До этого Капустин был осужден российским судом к пожизненному заключению по обвинениям в государственной измене и терроризме.

По информации ФСБ, будучи россиянином, Капустин участвовал в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области. В 2023 году РДК брал на себя ответственность за вылазку на села Любечане и Сушаны Брянской области, где диверсанты обстреляли автомобиль, убили местного жителя и ранили десятилетнего ребенка.

Ранее в пресс-службе управления ФСБ по Белгородской области сообщили о задержании 20-летнего жителя Сибири, пытавшегося вступить в «Русский добровольческий корпус». По данным ведомства, молодого человека задержали в приграничном городе Шебекино.

Кроме того, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что в районе Красноармейска была уничтожена группа членов «Русского добровольческого корпуса». По его словам, несмотря на попытки сохранить скрытность, коллаборационистов обнаружили и ликвидировали. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.