Появились новые данные о пострадавших детях после военного преступления ВСУ После ударов ВСУ по Херсонской области в медучреждениях остаются 14 пострадавших

В результате удара ВСУ по территории Херсонской области в больницы доставлены 14 пострадавших, среди них — пятеро детей, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Как передает ТАСС, пострадавшие проходят стационарное лечение в медицинских учреждениях Республики Крым и Херсонской области.

По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Республики Крым и Херсонской области находятся 14 пострадавших при ударе украинских националистов, среди них пять детей. Состояние одного ребенка крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь, — сказал помощник главы Минздрава.

До этого в пресс-службе посольства России в Гааге заявили, что президент Украины Владимир Зеленский использовал военную помощь Нидерландов для атаки на мирных жителей в селе Хорлы Херсонской области. Там подчеркнули, что это убийство было заранее спланировано. Беспилотники ВСУ были направлены точно на место, где люди праздновали Новый год.

До этого в администрации Херсонской области сообщили, что установлены личности семи человек, погибших в результате этой атаки. Работа по опознанию остальных жертв продолжается.