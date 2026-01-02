Новый год — 2026
Названа возможная причина пожара в Якутии с пятью погибшими

Причиной пожара с пятью погибшими в Якутии могло стать короткое замыкание

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Причиной пожара в частном доме в якутском селе Сунтар, где погибли пять человек, в том числе трое детей, могло стать короткое замыкание на кухне, сообщило региональное Министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание на кухне. Дом не был оборудован автономными дымовыми пожарными извещателями (АДПИ). Окончательные выводы сделает специальная комиссия, — сказано в сообщении.

Также в министерстве призвали жителей устанавливать в домах автономные дымовые пожарные извещатели. Кроме того, важно регулярно проверять состояние электропроводки и использовать только исправные электроприборы.

Ранее Следственный комитет начал проверку по факту гибели пяти человек при пожаре в Сунтарском районе Якутии. По данным ведомства, сотрудники СК и другие оперативные службы прибыли на место происшествия и провели необходимые мероприятия.

До этого в Серове Свердловской области двое подростков погибли в результате пожара после празднования Нового года. Сообщение о возгорании в садовом товариществе «Юбилейный» поступило на пульт дежурных 1 января около полудня. По предварительной информации, Новый год отмечала компания из 13 человек. Среди них были 12 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет и один 20-летний молодой человек. Утром они решили протопить печь. 17-летний подросток плеснул внутрь легковоспламеняющуюся жидкость, что и привело к возгоранию.

