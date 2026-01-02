Авиаколлапс на юге России стал причиной задержки 40 рейсов

В аэропортах Краснодарского края произошли массовые задержки авиарейсов. Согласно данным онлайн-табло, проблемы коснулись почти 40 вылетов и прилетов. Наибольшие сбои наблюдаются в международном аэропорту Сочи. Там задерживаются 14 вылетов, включая рейсы в Анталью, Самару, Екатеринбург, Нижний Новгород и Москву. Также на прилет отложено 18 рейсов.

В аэропорту Краснодара задержки затронули два вылета и три прилета. Кроме того, один рейс из Москвы в Геленджик также отложен.

Ранее международный аэропорт Оренбург имени Юрия Гагарина возобновил свою работу после временной приостановки. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, ограничения были сняты 2 января примерно в 07:20 по московскому времени. Воздушная гавань не функционировала почти шесть часов. За этот период два самолета были перенаправлены на запасные аэродромы. Кореняко уточнил, что экипажи, диспетчеры и аэропортовые службы приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что в аэропорту Самары Курумоч задерживаются 13 рейсов. Проблемы коснулись как вылетающих, так и прибывающих рейсов. Они были связаны с введенными ограничениями. На вылет задержано восемь рейсов, на прилет — пять, включая рейсы, задержанные из-за позднего прибытия самолетов. Три рейса были перенаправлены на запасные аэродромы.