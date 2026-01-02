Россиян предупредили о штрафах за забитые едой канализационные трубы Эксперт по ЖКХ Бондарь: еда в канализации грозит штрафом и арестом на три месяца

Авария из-за еды в канализации чревата штрафом до 40 тыс. рублей, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, если обошлось без ущерба для соседей, то взыскание не превысит 1,5 тыс. рублей.

Если кухонные отходы или остатки еды приводят к аварии, владельцу жилья порой грозит денежное взыскание. В случаях, когда из-за умышленных действий человека повреждаются инженерные коммуникации, может применяться статья 7.7 КоАП РФ. Сумма штрафа для обычных граждан составляет от 1 до 1,5 тыс. рублей, — отметил Бондарь.

Когда поломка оказывается серьезной и ущерб имуществу других людей превышает 5 тыс. рублей, правовые последствия могут стать более весомыми, добавил Бондарь. Вероятно, в таких обстоятельствах умышленные действия могут рассматривать через призму статьи 167 УК РФ, подчеркнул эксперт. Она предусматривает как крупные штрафы до 40 тыс. рублей, так и другие меры ответственности, например, арест на срок до трех месяцев, напомнил Бондарь.

По закону управляющая компания должна следить за его чистотой и вовремя проводить профилактику. Если коммунальщики не выполняли свои обязанности, суды нередко встают на сторону жильцов. В такой ситуации компания может быть обязана возместить стоимость ремонта пострадавшим и выплатить дополнительный штраф за нарушение прав потребителей, — рассказал Бондарь.

Если удастся доказать, что именно конкретный сосед систематически сбрасывал в унитаз или раковину вещи, не предназначенные для этого, расходы могут переложить на него, добавил Бондарь. Управляющей организации в этом случае придется предоставить весомые доказательства вины человека, резюмировал собеседник.

Ранее Дмитрий Бондарь предупредил, что хранение пиротехники на балконе грозит штрафом в 50 тыс. рублей. По его словам, балкон или лоджия — это зона повышенного риска, и размещение там салютов часто считается нарушением противопожарного режима.