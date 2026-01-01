Раскрыто состояние детей, которые пострадали после удара ВСУ 1 января Шестеро пострадавших при ударе ВСУ по Херсонщине находятся в тяжелом состоянии

В медицинских учреждениях Херсонской области и Республики Крым проходят лечение 13 человек, пострадавших в результате ночного удара ВСУ, сообщил ТАСС помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Шесть человек, включая детей, находятся в тяжелом состоянии.

По оперативным данным, в больницах Херсонской области и Республики Крым находятся 13 пострадавших при ночном ударе украинских националистов, среди них двое детей. Шестеро пострадавших, в том числе дети, находятся в тяжелом состоянии, — сказал собеседник агентства.

Атака Вооруженных сил Украины на регион произошла утром 1 января. Три беспилотника нанесли удар по объектам в селе Хорлы. По информации главы региона Владимира Сальдо, в результате погибли 24 человека, включая ребенка. Более 50 мирных жителей получили ранения.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отмечала, что организаторов атаки беспилотников на Херсонскую область можно сравнить с гестаповцами. Она назвала их садистами и военными преступниками. Симоньян подчеркнула, что никто из них не уйдет от ответственности. Все, кто причастен к ударам по мирным жителям, будут найдены.