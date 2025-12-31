Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 18:53

Ассортимент «Почты России» пополнит один вид товара

В отделениях «Почты России» начнут продавать лекарства

Читайте нас в Дзен

В отделениях «Почты России» разрешат осуществлять фармацевтическую деятельность, сообщается в подготовленном Минздравом проекте. Речь идет о сельских пунктах, где отсутствуют аптеки.

Установить, что фармацевтическую деятельность в Российской Федерации вправе осуществлять акционерное общество «Почта России» в отделениях почтовой связи, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации и индивидуальные предприниматели, — говорится в документе.

В перечень лекарств, разрешенных к продаже, вошли 132 наименования. Среди них есть дикарства для пищеварения и обмена веществ, крови и системы кроветворения, а также для сердечно-сосудистой системы. Также предусмотрены дерматологические препараты.

Почта России
лекарства
Минздрав
сёла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда реалити-шоу убил сокамерника перед выходом на свободу
Уоррен Баффетт ушел на покой с поста гендиректора Berkshire Hathaway
Раскрыто, что на самом деле держит Европу в состоянии предвоенной истерии
Ассортимент «Почты России» пополнит один вид товара
Юрист раскрыл, как изменится переоформление водительских прав
MTV прекращает существование 31 декабря
Самая старая кошка в мире отметила юбилей
Суд с Пугачевой, девять детей, уговоры Зеленского: как живет Кушанашвили
На самой мощной АЭС в Бельгии произошла утечка соляной кислоты
Названы страны, прикрывшие Россию от санкций Европы против импорта урана
«Хочу половину»: Трамп мечтал об украинских ископаемых до выборов
Салат «Зимний аперитив»: выглядит дороже, чем он есть
Звезда «6 кадров» Медведева объяснила, почему уехала из России
Готовим «шубку наоборот»: салат в прозрачных стаканчиках за 10–15 минут
В Европе заподозрили еще одно «звено» в участии в атаке резиденции Путина
Дмитриев опубликовал поздравление с видами Москвы
Появились детали ЧП с россиянкой в Перу
Актриса Медведева назвала условие для съемок в продолжении «6 кадров»
Названо число телефонных переговоров Путина с лидерами в этом году
Сорин рассказал о конфликте с украинским тренером на «Тур де Ски»
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.