Ассортимент «Почты России» пополнит один вид товара

В отделениях «Почты России» разрешат осуществлять фармацевтическую деятельность, сообщается в подготовленном Минздравом проекте. Речь идет о сельских пунктах, где отсутствуют аптеки.

Установить, что фармацевтическую деятельность в Российской Федерации вправе осуществлять акционерное общество «Почта России» в отделениях почтовой связи, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации и индивидуальные предприниматели, — говорится в документе.

В перечень лекарств, разрешенных к продаже, вошли 132 наименования. Среди них есть дикарства для пищеварения и обмена веществ, крови и системы кроветворения, а также для сердечно-сосудистой системы. Также предусмотрены дерматологические препараты.