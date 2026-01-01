Появились первые фото с места удара ВСУ по Хорлам

Появились первые кадры с места удара ВСУ в Херсонской области в ночь на 1 января. Как заявил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо, предварительно, погибли 24 человека, еще более 50 пострадали. По его словам, по кафе и гостинице в Хорлах ударили сразу три украинских беспилотника.

На фотографиях, предоставленных пресс-службой губернатора, видно, что кафе буквально сгорело дотла. Сальдо отметил, что один из дронов был оснащен зажигательной смесью, пожар охватил 500 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать лишь в 08:40 мск.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ударившие по кафе БПЛА могли быть запущены из Николаевской области. При этом он не исключил, что дроны взлетели с той части Херсонской области, которая временно находится под контролем ВСУ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным Минздрава РФ, больницы Херсонской области и Крыма приняли 13 пострадавших. В числе мирных жителей, получивших травмы, оказались двое детей. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования семьям и близким погибших, а также уточнил, что его регион готов оказать всю необходимую помощь.