Аксенов пообещал помочь родным погибших и пострадавших в Херсонской области Аксенов выразил соболезнования близким погибших при атаке на Херсонскую область

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате атаки ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области. В своем Telegram-канале он уточнил, что его регион готов оказать всю необходимую помощь соседям. Аксенов также назвал атаку ВСУ кровавым преступлением.

Нет слов, чтобы выразить нашу скорбь и боль. Приношу самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Крым готов оказать нашим соседям и братьям всю необходимую поддержку, — написал Аксенов.

Вооруженные силы Украины атаковали регион утром 1 января. Три беспилотника ударили по кафе и гостинице в Хорлах. По словам главы региона Владимира Сальдо, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Свыше 50 мирных жителей пострадали.

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко уточнила, что после атаки возбуждено уголовное дело о теракте. Один из украинских БПЛА, как сообщил Сальдо, был оснащен зажигательной смесью. Пожар, вызванный ударом, удалось ликвидировать только под утро.