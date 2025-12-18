Российских туристов пообещали огородить от пробок на Крымском мосту

Власти Крыма в кооперации с Правительством России прорабатывают механизмы, которые помогли бы избежать многочасовых пробок на въезде на полуостров летом 2026 года, сообщил глава региона Сергей Аксенов на канале «Россия-24». Отмечается, что в прошлый туристический период время ожидания достигало до восьми часов.

Сейчас мы работаем с федеральным правительством <…> Мы сейчас регулярно обсуждаем механизмы, инструменты, как повысить пропускную способность. <…> Надеемся, что мы к следующему сезону как минимум сократим время пребывания [в очередях]. Сейчас не хотелось бы говорить о часе или чуть больше, но сделаем все максимально возможное, чтобы туристы чувствовали себя максимально комфортно, — подчеркнул Аксенов.

Крым в 2026 году получит 10 млрд рублей на ремонт дорог, что более чем в три раза превышает финансирование в текущем году. Эти инвестиции позволят повысить долю дорог в нормативном состоянии с 46,6% до 51% к 2030 году.

До этого Аксенов доложил президенту о положительной динамике в экономике Крыма. По его словам, рост налоговых и неналоговых доходов бюджета продолжается, несмотря на все существующие внешние негативные факторы.