Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 13:38

Российских туристов пообещали огородить от пробок на Крымском мосту

Правительство России и власти Крыма начали работу по сокращению пробок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Власти Крыма в кооперации с Правительством России прорабатывают механизмы, которые помогли бы избежать многочасовых пробок на въезде на полуостров летом 2026 года, сообщил глава региона Сергей Аксенов на канале «Россия-24». Отмечается, что в прошлый туристический период время ожидания достигало до восьми часов.

Сейчас мы работаем с федеральным правительством <…> Мы сейчас регулярно обсуждаем механизмы, инструменты, как повысить пропускную способность. <…> Надеемся, что мы к следующему сезону как минимум сократим время пребывания [в очередях]. Сейчас не хотелось бы говорить о часе или чуть больше, но сделаем все максимально возможное, чтобы туристы чувствовали себя максимально комфортно, — подчеркнул Аксенов.

Крым в 2026 году получит 10 млрд рублей на ремонт дорог, что более чем в три раза превышает финансирование в текущем году. Эти инвестиции позволят повысить долю дорог в нормативном состоянии с 46,6% до 51% к 2030 году.

До этого Аксенов доложил президенту о положительной динамике в экономике Крыма. По его словам, рост налоговых и неналоговых доходов бюджета продолжается, несмотря на все существующие внешние негативные факторы.

Сергей Аксенов
Крым
Правительство РФ
пробки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Товарный контент набрал 30 млрд просмотров в соцсети «ВКонтакте»
В Госдуме раскритиковали бизнесменов, жалующихся на нехватку рабочих рук
«Россия воспитывает таких вратарей»: Кавазашвили восхищен рекордом Сафонова
Невролог объяснила, когда аутизм поддается коррекции
Магнитные бури сегодня, 18 декабря: что завтра, слабость, головные боли
В Москве открыли памятник создателям легендарного советского фильма
Мессенджеру Telegram прилетел штраф на 6 млн рублей
Юрист раскрыл судьбу бюджетников из МГПУ после требования перевестись
В Баку запросили пожизненный срок лидеру карабахских сепаратистов Варданяну
Путин позвонит участнику «Елки желаний»
На Кубе введут плавающий курс валюты
Кремль назвал опасным нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы
«Настоящий босс»: представители ЧМ не прошли мимо рекорда Сафонова
Зеленский раскрыл, какой компромисс ищут США по Донбассу
Наступление ВС РФ на Харьков 18 декабря: «Солнцепеки» устроили ад для ВСУ
Метал дротиками в промежность: маньяк-великан вырезал матери язык и связки
Синоптик ответила, когда утихнет мощный снежный циклон в Хабаровске
Уролог предупредил, какие болезни могут маскироваться под цистит
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 2 млн
Убиты люди, горит танкер в Батайске: как ВСУ атакуют Россию 18 декабря
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку
Общество

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.