Крым в 2026 году получит 10 млрд рублей господдержки Минтранс России: Крым получит 10 млрд рублей на ремонт дорог в 2026 году

Крым в 2026 году получит 10 млрд рублей на ремонт дорог, что более чем в три раза превышает финансирование в текущем году, сообщила пресс-служба Минтранса России по итогам встречи министра Андрея Никитина с главой региона Сергеем Аксеновым. Эти инвестиции позволят повысить долю дорог в нормативном состоянии с 46,6% до 51% к 2030 году.

В текущем году объем господдержки на приведение региональных дорог в норматив составил 2,9 млрд рублей. На 2026 год предусмотрено 10 млрд рублей, что позволит с учетом последующей поддержки к 2030 году повысить долю региональных дорог в нормативе с 46,6 до 51%, — говорится в сообщении.

В числе ключевых объектов — завершение капремонта путепровода на трассе Р-280 «Новороссия», которая является популярным курортным маршрутом. Особое внимание уделяется модернизации автомобильных пунктов пропуска с портальными сканерами, сокращающими время проверки машин в пять раз. Также Минтранс утвердил прямую субсидию в 453,1 млн рублей на обновление парка общественного транспорта Крыма в 2026–2028 годах.

Ранее стало известно, что Правительство России выделит около 5,4 млрд рублей на модернизацию дорожной инфраструктуры в новых регионах страны. Финансирование будет направлено на восстановление дорожного покрытия и искусственных сооружений в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях до конца 2025 года.