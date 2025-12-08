«Чем больше — тем лучше»: Путин описал принцип оказания помощи семьям Путин: поддерживать семьи необходимо по принципу «чем больше — тем лучше»

Семьи необходимо поддерживать по принципу «чем больше — тем лучше», заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, выплаты семьям должны увеличиваться на каждого последующего ребенка. Прямая трансляция ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Здесь, что называется, чем больше — тем лучше. Причем с рождением каждого следующего малыша эта поддержка должна быть более весомой, более ощутимой для семьи, — сказал российский лидер.

Путин на заседании также заявил, что в России необходимо поддерживать не только материнство, но и отцовство. По словам главы государства, мужчин следует стимулировать принимать более активное участие в жизнях семей.

До этого глава государства признал, что рождаемость в России продолжает падать, принятых мер в сфере демографии недостаточно. По его словам, такая тенденция вызвана объективными факторами. При этом глава государства убежден, что нужно и дальше выдерживать ориентир на преумножение численности населения.