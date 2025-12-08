Путин призвал поддерживать отцовство в России

В России необходимо поддерживать не только материнство, но и отцовство, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, трансляцию мероприятия ведет пресс-служба Кремля. По словам главы государства, мужчин следует стимулировать принимать более активное участие в жизнях семей.

По сути речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию, — сказал Путин.

Ранее глава государства заявил, что семьи необходимо поддерживать по принципу «чем больше — тем лучше». По его словам, выплаты семьям должны увеличиваться на каждого последующего ребенка.

До этого глава государства признал, что рождаемость в России продолжает падать, принятых мер в сфере демографии недостаточно. По его словам, такая тенденция вызвана объективными факторами. При этом Путин убежден, что нужно и дальше выдерживать ориентир на преумножение численности населения.