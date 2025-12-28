Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 05:39

Россиянам ужесточат условия выдачи льготной семейной ипотеки

Стенякина: одну льготную ипотеку на семью разрешат оформлять в РФ с 1 февраля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 1 февраля 2026 года в России вступят в силу ограничения по условиям выдачи льготной семейной ипотеки, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Больше нельзя будет брать более одного кредита на семью, а супругам придется оформляться в качестве созаемщиков.

По словам парламентария, изменения призваны вернуть программе ее первоначальный смысл — помощь в улучшении жилищных условий, а не возможность для инвестиций. При этом если собственного дохода семьи не хватит для одобрения займа, сохранится возможность привлечь третьих лиц в качестве созаемщиков. Программа по-прежнему ориентирована на покупку жилья в новостройках. Однако для некоторых категорий сделано исключение.

Когда речь идет о вторичном жилье, льготой могут воспользоваться семьи с ребенком-инвалидом, если они проживают на территории, где не строятся многоквартирные дома. Ставка по такому кредиту не выше 6%, — подчеркнула депутат.

Ранее член Общественной палаты РФ Евгений Машаров сообщил, что повышение прожиточного минимума на 6,8% с 2026 года повлечет рост пособий для семей с детьми, доплат пенсионерам и других социальных выплат. Кроме того, повышение затронет также минимальную зарплату.

