21 января 2026 в 18:46

Путин призвал ориентироваться на мнение населения в одном вопросе

Путин: меры по поддержке семей с детьми должны опираться на мнение граждан

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Мнение и оценки россиян должны лежать в основе мер поддержки семей и детства, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. По его словам, которые передает сайт Кремля, это позволяет оценить эффективность тех решений, которые уже действуют.

Все меры, которые мы реализуем в демографической сфере, в части поддержки семей с детьми, должны опираться на мнение граждан, учитывать их запросы, эффективность тех решений, которые уже действуют, — указал глава государства.

Ранее Путин заявил о планах по внедрению дополнительных мер государственной поддержки семей, в которых есть дети. В ходе заседания Совета по национальным проектам и стратегическому развитию он сообщил, что эти меры будут включать в себя специальные выплаты для семей с невысоким уровнем доходов.

Путин также заявил, что семьи необходимо поддерживать по принципу «чем больше — тем лучше». По его словам, выплаты семьям должны увеличиваться на каждого последующего ребенка.

До этого глава государства признал, что рождаемость в России продолжает падать, принятых мер в сфере демографии недостаточно. По его словам, такая тенденция вызвана объективными факторами.

