«Как теперь смотреть сериал?»: в TikTok звезду «Сплетницы» превратили в мем В TikTok завирусились пародии на Эда Вествика из-за актерской игры в «Сплетнице»

В TikTok завирусились ролики, в которых пользователи высмеивают актерскую манеру звезды сериала «Сплетница» Эда Вествика, а именно фирменные интонации и мимику. Видео с пародиями на его героя Чака Басса стремительно разошлись по платформе и собрали миллионы просмотров.

Особенно выделился португальский тиктокер Николас де Кастро, который уже год снимает видео, посвященные артисту. Его пародии стали самыми популярными — на блогера подписались сотни тысяч человек. Некоторые девушки признались, что сейчас им стыдно за любовь к Вествику в детстве. Другие отметили, что продолжают восхищаться им, несмотря на манерность.

В какой-то момент контент дошел и до самого Вествика. Актер не стал возмущаться: наоборот, он с юмором отнесся к происходящему и даже снял несколько совместных роликов с автором пародий.

Как мне после этого смотреть сериал? — написал один из фанатов «Сплетницы».

