Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 18:24

«Как теперь смотреть сериал?»: в TikTok звезду «Сплетницы» превратили в мем

В TikTok завирусились пародии на Эда Вествика из-за актерской игры в «Сплетнице»

Эд Вествик Эд Вествик Фото: Riccardo GIordano/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В TikTok завирусились ролики, в которых пользователи высмеивают актерскую манеру звезды сериала «Сплетница» Эда Вествика, а именно фирменные интонации и мимику. Видео с пародиями на его героя Чака Басса стремительно разошлись по платформе и собрали миллионы просмотров.

Особенно выделился португальский тиктокер Николас де Кастро, который уже год снимает видео, посвященные артисту. Его пародии стали самыми популярными — на блогера подписались сотни тысяч человек. Некоторые девушки признались, что сейчас им стыдно за любовь к Вествику в детстве. Другие отметили, что продолжают восхищаться им, несмотря на манерность.

В какой-то момент контент дошел и до самого Вествика. Актер не стал возмущаться: наоборот, он с юмором отнесся к происходящему и даже снял несколько совместных роликов с автором пародий.

Как мне после этого смотреть сериал? — написал один из фанатов «Сплетницы».

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что победителей премии «Золотой глобус» выбирали журналисты, поэтому рассчитывать на глубокий анализ не стоит. Он отметил, что результаты премии его не удивили.
актеры
сериалы
пародии
TikTok
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутаты Рады замерзли, «банда GTA» терроризирует Новую Москву: что дальше
«У меня не было друзей»: мужчина поймал уличного голубя и получил срок
Играющая со снегом на своих «какашках» панда Катюша попала на видео
Королевскую семью в Швеции постигло большое горе
Трамп призвал Запад вернуться к своим истокам
Трамп восхитился Швейцарией и их часами
Умерла звезда фильма «Любка» Городенцева: причины смерти, биография
Адвокат Лурье раскрыла, что та поменяла в бывшей квартире Долиной
Родители пропавшего пловца Свечникова сдали ДНК-тест в Стамбуле
На Кубани двух замминистра транспорта задержали по подозрению в хищении
Объявлены претенденты на «Золотую малину — 2026»
Telegram в России начали блокировать? Что сказали в Совфеде, позиция РКН
Суд Уфы отправил в колонию ректора института за махинации с премиями
В российском регионе силовики получили льготную землю без очереди
В Госдуме призвали детям запретить вход в соцсети
Храню запас замороженных бананов — всегда можно быстро сделать десерт
«Мощный игрок»: политолог о шансе Дании отказаться от сделки по Гренландии
В московском метро появился необычный аппарат
Путин пообещал защиту военнослужащим и их семьям
«Позвольте отрублю вам голову»: в Подмосковье поймали маньяка
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.