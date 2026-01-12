Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 12:27

Кинокритик оценил результаты премии «Золотой глобус»

Кинокритик Шнейдеров: победителей премии «Золотой глобус» выбирали журналисты

Тимоти Шаламе Тимоти Шаламе Фото: Ariana Ruiz/Global Look Press
Победителей премии «Золотой глобус» выбирали журналисты, поэтому рассчитывать на глубокий анализ не стоит, заявил НСН кинокритик Давид Шнейдеров. Он отметил, что результаты его не удивили.

Это премия не специалистов, а журналистов, аккредитованных в Голливуде. Поэтому рассчитывать на глубокий анализ, наверное, сложно, — заявил Шнейдеров.

Кинокритик подчеркнул, что жалеет, что премия не досталась актеру Шону Пенну. Однако он выразил надежду, что артисту удастся получить «Оскар».

Ранее сообщалось, что кинокартина «Хамнет» Хлои Чжао о молодом поэте Уильяме Шекспире удостоилась премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм». Сразу три статуэтки достались ленте «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона в номинации «Лучший фильм — мюзикл или комедия».

