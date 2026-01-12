Назван лауреат «Золотого глобуса» за лучшую мужскую роль Актер Шаламе получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Марти Великолепный»

Актер Тимоти Шаламе стал победителем премии «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль в фильме жанра мюзикл или комедия». Награду ему принесла главная роль в киноленте «Марти Великолепный», премьера которой состоялась в декабре 2025 года. Трансляцию мероприятия вел телеканал CBS.

Статуэтку победителю вручила актриса и певица Дженнифер Лопес. Фильм, принесший Шаламе награду, еще до релиза получил положительные прогнозы от профессиональных критиков.

Ранее сообщалось, что сыгравший в триллере «Секретный агент» бразильский актер Вагнер Моура стал лауреатом премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драматическом фильме. Церемония вручения наград проходила в воскресенье, 11 января.

Ранее стало известно, что сын актрисы Гвинет Пэлтроу, 19-летний Мозес, был обескуражен числом интимных сцен с участием своей матери и Тимоти Шаламе в фильме «Марти Великолепный». О впечатлениях юноши рассказала сама артистка после премьеры. Звезда подтвердила, что новый фильм насыщен провокационным контентом.