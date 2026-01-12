Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 12:54

Назван лауреат «Золотого глобуса» за лучшую мужскую роль

Актер Шаламе получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Марти Великолепный»

Актер Тимоти Шаламе на премии «Золотой глобус», 2026 Актер Тимоти Шаламе на премии «Золотой глобус», 2026 Фото: Ariana Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Актер Тимоти Шаламе стал победителем премии «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль в фильме жанра мюзикл или комедия». Награду ему принесла главная роль в киноленте «Марти Великолепный», премьера которой состоялась в декабре 2025 года. Трансляцию мероприятия вел телеканал CBS.

Статуэтку победителю вручила актриса и певица Дженнифер Лопес. Фильм, принесший Шаламе награду, еще до релиза получил положительные прогнозы от профессиональных критиков.

Ранее сообщалось, что сыгравший в триллере «Секретный агент» бразильский актер Вагнер Моура стал лауреатом премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драматическом фильме. Церемония вручения наград проходила в воскресенье, 11 января.

Ранее стало известно, что сын актрисы Гвинет Пэлтроу, 19-летний Мозес, был обескуражен числом интимных сцен с участием своей матери и Тимоти Шаламе в фильме «Марти Великолепный». О впечатлениях юноши рассказала сама артистка после премьеры. Звезда подтвердила, что новый фильм насыщен провокационным контентом.

США
актеры
звезды
Золотой глобус
Тимоти Шаламе
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS
Военэксперт раскрыл, где ВСУ может ждать очередной котел к началу весны
«Под контролем»: МИД Ирана о протестах
«Факты тоже имеют значение»: посол Дании преподал США урок истории
Россия побила рекорд по объему подписанных контрактов на военные поставки
Стало известно, сколько китайцев учатся в России
Минниханов подписал указ о новом министре экологии Татарстана
Путин потребовал «вычистить» фактор второй смены в ОПК
Трамп задумался об атаке Ирана «секретным кибероружием»
Финляндия освободила грузовое судно с россиянами на борту
Под Новосибирском ищут пропавшего 14-летнего школьника
Мантуров раскрыл, когда новые образцы военной техники появятся в зоне СВО
Названы категории россиян, которым стоит оформить ипотеку до 1 февраля
Французского депутата нашли на улице с ранением
«Ангара-А5» вывела спутник для Минобороны на геостационарную орбиту
Вратарь ПСЖ заподозрил бывшую жену в мошенничестве
В Белоруссии забили тревогу из-за милитаризации по периметру страны
Военэксперт ответил, какой город Россия может освободить к началу весны
Священник объяснил, становится ли вода на Крещение чудотворной
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.