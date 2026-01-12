Названы лауреаты актерских номинаций премии «Золотой глобус»

Сыгравший в триллере «Секретный агент» бразильский актер Вагнер Моура стал лауреатом премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драматическом фильме. Церемония вручения наград проходила в воскресенье, 11 января, прямую трансляцию вел телеканал CBS.

На статуэтку в этой категории также претендовали Джоэл Эдгертон с фильмом «Сны поездов», Оскар Айзек, исполнивший роль ученого Виктора Франкенштейна в фильме «Франкенштейн», Дуэйн Джонсон с ролью бойца смешанных единоборств в картине «Крушитель», Майкл Б. Джордан за фильм «Грешники», а также Джереми Аллен Уайт, сыгравший музыканта Брюса Спрингстина в кинокартине «Спрингстин. Избавь меня от небытия».

В номинации «Лучшая мужская роль в мюзикле или комедии» победу одержал Тимоти Шаламе за фильм «Марти Великолепный». Он обошел Леонардо ДиКаприо, снявшегося в картине «Битва за битвой», Джорджа Клуни с фильмом «Джей Келли», Итана Хоука за роль в фильме «Голубая луна», Ли Бен-хона с проектом «Методом исключения», а также Джесси Племонса, сыгравшего в фильме Йоргоса Лантимоса «Бугония».

Ранее стало известно, что фильмы «Грешники» и «Сентиментальная ценность» стали главными фаворитами в борьбе за звание лучшей киноленты на премии «Оскар-2026». Американскому актеру Майклу Б. Джордану за главную роль в «Грешниках» критики также пророчат номинацию на лучшую мужскую роль. По информации издания, следующими в списке потенциальных номинантов идут картины «Бугония» и «Секретный агент».