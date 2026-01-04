Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 15:37

Названы главные фавориты премии «Оскар-2026»

«Грешники» и «Сентиментальная ценность» стали главными фаворитами «Оскара»

Майкл Б. Джордан Майкл Б. Джордан Фото: Jean-Claude Cohen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Два фильма — «Грешники» и «Сентиментальная ценность» — стали главными фаворитами в борьбе за звание лучшей киноленты на премии «Оскар-2026», сообщает Just Jared. Американскому актеру Майклу Б. Джордану за главную роль в «Грешниках» также пророчат номинацию на лучшую мужскую роль.

По информации издания, следующими в списке потенциальных номинантов идут картины «Бугония» с Эммой Стоун и «Секретный агент». Актрисе эксперты прогнозируют номинацию на лучшую женскую роль, и в случае победы она получит третью статуэтку.

Ранее режиссер Константин Бронзит признался, что его мультфильму «Три сестры» удалось попасть в шорт-лист кинопремии «Оскар» благодаря использованию псевдонима. Этот проект стал четвертой лентой, оказавшейся в престижном списке. Фильм представили на международных фестивалях от Кипра. Автором картины якобы выступил Тимур Когнов.

До этого сообщалось, что полный список номинантов на кинопремию «Золотой глобус» 2026 года стал доступен на официальном сайте премии. Можно ознакомиться с претендентами на ключевые номинации: лучший фильм, режиссура и актерская игра. Церемония пройдет 11 января 2026 года.

