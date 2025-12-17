Номинант на «Оскар» из России раскрыл, как вновь попал в шорт-лист премии

Режиссер Константин Бронзит в беседе с НСН признался, что его мультфильму «Три сестры» удалось попасть в шорт-лист кинопремии «Оскар» благодаря использованию псевдонима. Этот проект стал четвертой лентой, оказавшейся в престижном списке. Фильм представили на международных фестивалях от Кипра. Автором картины якобы выступил Тимур Когнов.

«Три сестры» сначала погуляли по международным фестивалям. В Санта-Барбаре получили главный приз, что стало квалификационной наградой. И так они попали на «Оскар». Тимур Когнов — отдельная история. Я создал уникальный прецедент. Этого человека не существует, это полный фейк и псевдоним. Никто в анимации такого не делал, — поделился Бронзит.

По его словам, он решил рискнуть и «обнулиться», чтобы попасть на фестивали исключительно за счет качества фильма. Как признался режиссер, для участия в программах он создал «липовую фильмографию» и бэкграунд.

Пройдя самый сложный этап, Бронзит планирует участвовать в борьбе за номинацию «Лучший короткометражный анимационный фильм» на «Оскаре» уже под своим настоящим именем. По его мнению, так его шансы на победу повысятся, поскольку он дважды номинант на премию.

