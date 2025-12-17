Новый год-2026
17 декабря 2025 в 12:51

Номинант на «Оскар» из России раскрыл, как вновь попал в шорт-лист премии

Режиссер Бронзит признался, что попал в шорт-лист «Оскара» под псевдонимом

Константин Бронзит Константин Бронзит Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Режиссер Константин Бронзит в беседе с НСН признался, что его мультфильму «Три сестры» удалось попасть в шорт-лист кинопремии «Оскар» благодаря использованию псевдонима. Этот проект стал четвертой лентой, оказавшейся в престижном списке. Фильм представили на международных фестивалях от Кипра. Автором картины якобы выступил Тимур Когнов.

«Три сестры» сначала погуляли по международным фестивалям. В Санта-Барбаре получили главный приз, что стало квалификационной наградой. И так они попали на «Оскар». Тимур Когнов — отдельная история. Я создал уникальный прецедент. Этого человека не существует, это полный фейк и псевдоним. Никто в анимации такого не делал, — поделился Бронзит.

По его словам, он решил рискнуть и «обнулиться», чтобы попасть на фестивали исключительно за счет качества фильма. Как признался режиссер, для участия в программах он создал «липовую фильмографию» и бэкграунд.

Пройдя самый сложный этап, Бронзит планирует участвовать в борьбе за номинацию «Лучший короткометражный анимационный фильм» на «Оскаре» уже под своим настоящим именем. По его мнению, так его шансы на победу повысятся, поскольку он дважды номинант на премию.

Ранее сообщалось, что полный список номинантов на кинопремию «Золотой глобус» 2026 года стал доступен на официальном сайте премии. Можно ознакомиться с претендентами на ключевые номинации: лучший фильм, режиссура и актерская игра. Церемония пройдет 11 января 2026 года.

