Раскрыт полный список претендентов на «Золотой глобус»

Полный список номинантов на кинопремию «Золотой глобус» 2026 года стал доступен на официальном сайте премии. Можно ознакомиться с претендентами на ключевые номинации: лучший фильм, режиссура и актерская игра. Церемония пройдет 11 января 2026 года.

В главной категории года представлены фильмы «Франкенштейн», «Битва за битвой», «Хэмнет», «Формула-1», «Грешники» и «Сират». А среди лучших режиссеров оказались Пол Томас Андерсон, Гильермо дель Торо, Райан Куглер, Джафар Панахи, Йоаким Триер и Хлоя Чжао.

В то же время среди актерских номинаций списки возглавили Джесси Бакли, Ева Виктор, Дженнифер Лоуренс, Ренате Реинсве, Джулия Робертс, Тесса Томпсон, а также Оскар Айзек, Дуэйн Джонсон, Майкл Б. Джордан, Вагнер Моура, Джереми Аллен Уайт и Джоэл Эдгертон.

Ранее кинокартина Томаса Андерсона «Битва за битвой» получила девять номинаций на премию «Золотой глобус», включая категории «Лучший фильм или мюзикл», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая музыка». Эксперты отметили актерскую игру, сценарий и режиссуру.