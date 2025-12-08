ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 21:34

Раскрыт полный список претендентов на «Золотой глобус»

Опубликован полный список номинантов на премию «Золотой глобус»

Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Полный список номинантов на кинопремию «Золотой глобус» 2026 года стал доступен на официальном сайте премии. Можно ознакомиться с претендентами на ключевые номинации: лучший фильм, режиссура и актерская игра. Церемония пройдет 11 января 2026 года.

В главной категории года представлены фильмы «Франкенштейн», «Битва за битвой», «Хэмнет», «Формула-1», «Грешники» и «Сират». А среди лучших режиссеров оказались Пол Томас Андерсон, Гильермо дель Торо, Райан Куглер, Джафар Панахи, Йоаким Триер и Хлоя Чжао.

В то же время среди актерских номинаций списки возглавили Джесси Бакли, Ева Виктор, Дженнифер Лоуренс, Ренате Реинсве, Джулия Робертс, Тесса Томпсон, а также Оскар Айзек, Дуэйн Джонсон, Майкл Б. Джордан, Вагнер Моура, Джереми Аллен Уайт и Джоэл Эдгертон.

Ранее кинокартина Томаса Андерсона «Битва за битвой» получила девять номинаций на премию «Золотой глобус», включая категории «Лучший фильм или мюзикл», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая музыка». Эксперты отметили актерскую игру, сценарий и режиссуру.

награды
Золотой глобус
номинанты
фильмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цитрусовые каникулы: салат из трески с апельсином
Зеленский назвал дату передачи США нового плана по Украине
Путин разрешил иностранцам оплачивать газ не только в Газпромбанке
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Трампа до конца года
Раскрыт полный список претендентов на «Золотой глобус»
Крыса запрыгнула в квартиру россиян через окно и попала на видео
Житель Волгограда устроил фаер-шоу с поджогом автомобиля на парковке
В Японии назвали число пострадавших от землетрясения
Футболисту Мостовому вручили награду за победу в премии «Джентльмен года»
Зеленский раскрыл, кого он хочет видеть главой своего офиса
Саратовский аэропорт прекратил обслуживание рейсов
Путин обновил состав Совета по правам человека
ОНФ предложил новый подход психологической поддержки участников СВО
Захарова указала на вопросы к Стратегии нацбезопасности США
У пожилых не покупают: что будет с ценами на вторичку после казуса Долиной
Захарова раскрыла, какой эффект Стратегия США может оказать на Европу
Россиянам рассказали об опасности искусственных елок
Российская школьница случайно проглотила зубную щетку
В МИД России усомнились в положениях о «Золотом куполе» США
В российском городе жители вернулись в атакованные БПЛА дома
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.