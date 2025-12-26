В Москве вручили награды «За продолжение традиций Камерного театра»

В Москве состоялась церемония вручения Памятных знаков «За продолжение традиций Камерного театра». Мероприятие прошло в Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина. Церемония началась с минуты молчания в память об актрисе Вере Алентовой, которая прослужила в Театре Пушкина 60 лет. В этом году памятные знаки получили Александра Филиппова, Филипп Трушин и Владимир Жуков.

Я очень благодарна Театру Пушкина за то, что он продолжает и восстанавливает традиции Камерного театра, — рассказала Александра Филиппова, которая является кандидатом искусствоведения.

Она также передала театру уникальные программки 40-х годов, которые ранее хранились в ее семье. Награды традиционно получают деятели культуры, чье творчество отмечено исключительным вкусом, стилем и талантом в духе традиций театра Александра Таирова.

