27 декабря 2025 в 19:46

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте изысканное горячее из фарша по-французски — сочные биточки под слоем овощей и воздушной сырной шапкой. Это блюдо во много раз нежнее мяса и экономит бюджет!

Вкус — потрясающий: нежные котлеты, ароматные грибы, сочные помидоры и невероятно воздушная, слегка хрустящая сырно-яичная шапка, которая держит форму благодаря крахмалу. Это блюдо станет украшением любого, в том числе праздничного, стола.

Вам понадобится: 600 г мясного фарша, 1 луковица, соль, перец, 300 г шампиньонов, 2 помидора, 150 г сыра. Для шапочки смешайте 2 яйца, 3 ст. л. майонеза, 1 ст. л. крахмала и тертый сыр. Фарш смешайте со специями и мелко нарезанной половиной луковицы. Сформируйте сплюснутые котлеты, выложите на смазанный маслом противень. На каждую котлету положите ложку обжаренных грибов с оставшимся луком, затем кольцо помидора. Равномерно выложите на каждую котлету яично-сырную смесь. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 30–35 минут до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить ужин из серии «чем проще, тем лучше»: рецепт картошки с фаршем в одной сковороде.

