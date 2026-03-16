Вы забудете о всех праздничных горячих: картофельный рулет с мясом и зеленью — новое и очень вкусное блюдо

Иногда обычный картофель можно превратить в настоящее праздничное блюдо. Этот картофельный рулет с мясной начинкой выглядит эффектно, легко режется на аккуратные кусочки и получается невероятно ароматным. Нежное пюре снаружи и сочная начинка из свинины и зелени внутри делают его отличной заменой привычному горячему.

Ингредиенты: картофель — 600 г, свинина или фарш — 300 г, лук-порей — около 100 г, репчатый лук — 1 шт., шпинат — 100 г, кинза — небольшой пучок, укроп — небольшой пучок, чеснок — 3–4 зубчика, молоко — 100 мл, сливочное масло — 60 г, яичный желток — 1 шт., соль, чёрный перец и тимьян — по вкусу.

Картофель отваривают до мягкости, немного остужают и превращают в пюре. Добавляют молоко, сливочное масло и соль, хорошо перемешивают до нежной консистенции.

Для начинки свинину нарезают мелкой соломкой и обжаривают на сковороде. Затем добавляют нарезанный лук-порей, репчатый лук, чеснок и готовят ещё несколько минут. После этого кладут шпинат, кинзу и укроп, солят, перчат, добавляют немного тимьяна и доводят начинку до готовности.

На стол кладут лист пергамента, слегка смазывают его маслом и равномерно распределяют картофельное пюре. Сверху выкладывают мясную начинку. С помощью пергамента аккуратно сворачивают рулет. Рулет перекладывают в форму или лодочку из фольги, смазывают желтком и накрывают фольгой. Запекают в духовке при 200–220 °C примерно 25–30 минут.

