16 марта 2026 в 14:02

Вы забудете о всех праздничных горячих: картофельный рулет с мясом и зеленью — новое и очень вкусное блюдо

Фото: D-NEWS.ru
Иногда обычный картофель можно превратить в настоящее праздничное блюдо. Этот картофельный рулет с мясной начинкой выглядит эффектно, легко режется на аккуратные кусочки и получается невероятно ароматным. Нежное пюре снаружи и сочная начинка из свинины и зелени внутри делают его отличной заменой привычному горячему.

Ингредиенты: картофель — 600 г, свинина или фарш — 300 г, лук-порей — около 100 г, репчатый лук — 1 шт., шпинат — 100 г, кинза — небольшой пучок, укроп — небольшой пучок, чеснок — 3–4 зубчика, молоко — 100 мл, сливочное масло — 60 г, яичный желток — 1 шт., соль, чёрный перец и тимьян — по вкусу.

Картофель отваривают до мягкости, немного остужают и превращают в пюре. Добавляют молоко, сливочное масло и соль, хорошо перемешивают до нежной консистенции.

Для начинки свинину нарезают мелкой соломкой и обжаривают на сковороде. Затем добавляют нарезанный лук-порей, репчатый лук, чеснок и готовят ещё несколько минут. После этого кладут шпинат, кинзу и укроп, солят, перчат, добавляют немного тимьяна и доводят начинку до готовности.

На стол кладут лист пергамента, слегка смазывают его маслом и равномерно распределяют картофельное пюре. Сверху выкладывают мясную начинку. С помощью пергамента аккуратно сворачивают рулет. Рулет перекладывают в форму или лодочку из фольги, смазывают желтком и накрывают фольгой. Запекают в духовке при 200–220 °C примерно 25–30 минут.

Ранее мы делились рецептом вкусного овощного кугеля. Готовим вместо запеканок и драников.

Проверено редакцией
Гренки на молоке — прошлый век. Добавляю 2 ингредиента — даже колбаса не нужна: съедаются еще на сковороде, пока горячие
Гренки на молоке — прошлый век. Добавляю 2 ингредиента — даже колбаса не нужна: съедаются еще на сковороде, пока горячие
Творожный пирог «Одеяло» на сливочном масле — шоколадный десерт, который выглядит как из кондитерской
Гортензии больше не в моде — теперь роскошный сад без танцев с бубном. Этот гость цветет без остановки и не боится зноя
Белорусские картофельные лепешки с салом: 3 картошки и мука — съедаются по 10 штук
Смешала овсянку с бананом: пеку ПП-рулет без муки и сахара: нежнее бисквита, а в пост незаменим
картошка
картофель
рулеты
горячее
свинина
Ольга Шмырева
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
