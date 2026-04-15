Президент Украины Владимир Зеленский мог самостоятельно отдать приказ о нарушении пасхального перемирия, заявил NEWS.ru военный эксперт Ян Гагин, участник СВО, советник главы ДНР. По его мнению, Киев изначально не собирался придерживаться соглашения с Москвой.

Если говорить о пасхальном перемирии, о котором договорились противоборствующие стороны, то Украина неоднократно его нарушала по всей линии соприкосновения. Применялись различные виды вооружения: не только стрелковое и дроны, но и другие беспилотные системы, включая тяжелые БПЛА. То есть ВСУ продолжали наносить удары как по российским боевым подразделениям, так и по тылу, где страдали гражданские лица. Если Зеленский не в силах обеспечить выполнение приказов своей армии, это говорит, что он не настоящий президент. Хотя я думаю, что он обо всем знал и сам давал указания, — высказался Гагин.

Он отметил, что договариваться с Киевом бесполезно, потому что каждый раз, когда Москва идет на перемирие, ВСУ наносят удар в спину. По словам Гагина, у Украины нет никаких моральных принципов. При этом, подчеркнул советник главы ДНР, то, что сейчас выдают за украинскую православную церковь, — это обман и инструмент внутренней политики Зеленского.

Отношение Украины к православной российской церкви также ясно: постоянно грабят монастыри, обители и церкви, избивают священников и сажают их в тюрьму. Понятно, что они изначально не собирались соблюдать пасхальное перемирие. Я считаю, что украинское руководство знало обо всех этих нарушениях и не пыталось противодействовать им. Однако ссылаться на отсутствие вертикали власти и невозможность приказывать своей армии — это тоже не плюс для Киева, — резюмировал Гагин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы Украины многократно нарушили пасхальное перемирие. По его словам, учитывая данные Министерства обороны РФ, цифры говорят сами за себя.