Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 17:31

Советник главы ДНР назвал ответственного за нарушение пасхального перемирия

Советник главы ДНР Гагин: Зеленский мог отдать приказ о нарушении перемирия

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский мог самостоятельно отдать приказ о нарушении пасхального перемирия, заявил NEWS.ru военный эксперт Ян Гагин, участник СВО, советник главы ДНР. По его мнению, Киев изначально не собирался придерживаться соглашения с Москвой.

Если говорить о пасхальном перемирии, о котором договорились противоборствующие стороны, то Украина неоднократно его нарушала по всей линии соприкосновения. Применялись различные виды вооружения: не только стрелковое и дроны, но и другие беспилотные системы, включая тяжелые БПЛА. То есть ВСУ продолжали наносить удары как по российским боевым подразделениям, так и по тылу, где страдали гражданские лица. Если Зеленский не в силах обеспечить выполнение приказов своей армии, это говорит, что он не настоящий президент. Хотя я думаю, что он обо всем знал и сам давал указания, — высказался Гагин.

Он отметил, что договариваться с Киевом бесполезно, потому что каждый раз, когда Москва идет на перемирие, ВСУ наносят удар в спину. По словам Гагина, у Украины нет никаких моральных принципов. При этом, подчеркнул советник главы ДНР, то, что сейчас выдают за украинскую православную церковь, — это обман и инструмент внутренней политики Зеленского.

Отношение Украины к православной российской церкви также ясно: постоянно грабят монастыри, обители и церкви, избивают священников и сажают их в тюрьму. Понятно, что они изначально не собирались соблюдать пасхальное перемирие. Я считаю, что украинское руководство знало обо всех этих нарушениях и не пыталось противодействовать им. Однако ссылаться на отсутствие вертикали власти и невозможность приказывать своей армии — это тоже не плюс для Киева, — резюмировал Гагин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы Украины многократно нарушили пасхальное перемирие. По его словам, учитывая данные Министерства обороны РФ, цифры говорят сами за себя.

Россия
Украина
ВСУ
Владимир Зеленский
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.