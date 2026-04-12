Рулька — самая дешёвая часть свинины: этот рецепт превратит её в ресторанный шик. Мясо отходит от кости

Мясо получается настолько нежным, что буквально отходит от кости, а корочка — румяная, ароматная и слегка сладковатая.

Свиная рулька — недорогой, но очень благодарный продукт. При правильном подходе она легко превращается в блюдо, которое не уступает ресторанным. Запекание в рукаве — один из самых простых и удачных способов: мясо остаётся сочным, пропитывается специями и не пересыхает.

Ингредиенты: рулька свиная — 800–1000 г, чеснок — 5–6 зубчиков, соль — 1 ст. л., перец — 1 ч. л., ароматные травы — по желанию, мёд — 1 ч. л., майонез — 1 ст. л., горчица — 1 ч. л.

Рульку тщательно очистите, промойте и обсушите. Сделайте в коже глубокие надрезы и вставьте в них половинки зубчиков чеснока. Затем натрите мясо солью, перцем и при желании добавьте травы.

Отдельно смешайте майонез, мёд и горчицу — эта смесь даст ту самую аппетитную корочку. Обмажьте рульку со всех сторон, стараясь, чтобы маринад попал и под кожу.

Оставьте мясо мариноваться минимум на несколько часов, а лучше на ночь. Затем переложите в рукав для запекания и готовьте при 160–170 °C около 2–2,5 часов. Если корочка получилась недостаточно румяной, увеличьте температуру в конце.

После выключения духовки дайте рульке «отдохнуть» ещё около 30 минут — так соки распределятся, и мясо станет ещё мягче.