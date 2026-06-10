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10 июня 2026 в 15:00

Этот рецепт вернул мне веру в утиное мясо — никакой жесткости

Фото: D-NEWS.ru
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Долгое томление делает свое дело. Утиные ножки получаются такими мягкими, что их можно есть ложкой. И да, готовить реально легко.

Ингредиенты

Утиные ножки — 6 шт., утиный жир — 1 кг, тимьян — 2 веточки, душистый перец горошком — 1 ч. л., черный перец горошком — 1 ч. л., лавровый лист — 2 шт., крупная морская соль — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала я ломаю лавровый лист, снимаю листочки тимьяна и все это вместе с солью и перцем толку в ступке. Этой пряной смесью натираю ножки со всех сторон и убираю в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на сутки. Тем временем мелко режу утиный жир и вытапливаю его в утятнице. Шкварки убираю, а в горячий жир отправляю ножки, предварительно стряхнув с них маринад и обжарив до корочки на сковороде. Жир должен полностью покрывать мясо. Закрываю крышку и томлю при 130°С ровно 2 часа. Готовые ножки раскладываю по банкам, заливаю жиром — и вуаля, это можно хранить месяцами.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Важно не жалеть жира, утопил ножки полностью, и они получились нежнее, чем любая курица, которую я когда-либо запекал. Текстура — как у паштета, но с хрустящей корочкой, а вкус взрывается специями. Я даже не поверил, что смог сделать это сам дома. Практический совет: если остался жир, заморозьте его в формочке для льда — потом добавляйте в супы или соусы, это золото.

Проверено редакцией
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мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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