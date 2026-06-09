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09 июня 2026 в 16:20

Вместо мяса по-французски у меня свинина по-генеральски: сытно, вкусно, а сырно-картофельная корочка покоряет всех

Фото: D-NEWS.ru
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Если обычное мясо по-французски уже приелось, готовлю свинину по-генеральски. Беру хорошее мясо, много лука, картофель и сыр — и через пару часов получаю настоящий семейный хит. Мясо становится невероятно мягким и сочным, а сверху образуется румяная сырно-картофельная корочка, за которую домашние готовы бороться до последнего кусочка.

Такое блюдо одинаково хорошо подходит и для воскресного ужина, и для праздничного стола. Готовится оно довольно просто, а выглядит настолько аппетитно, что гости всегда просят рецепт.

Для приготовления вам понадобится: свинина — 500 г, репчатый лук — 300 г, чеснок — 3 зубчика, сливочное масло — 50 г, картофель — 1400 г, моцарелла — 250 г, майонез или сметана — 100 г, соль — 8 г, черный перец — 3 г.

Свинину нарежьте тонкой соломкой и смешайте с нарезанным луком, измельченным чесноком, солью и перцем. Оставьте на 20 минут. Выложите мясо на противень с высокими бортиками и распределите сверху кусочки сливочного масла. Картофель натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой, посолите, поперчите и выложите поверх мяса.

По желанию нанесите тонкую сеточку из майонеза или смажьте сметаной. Сверху щедро посыпьте натертой моцареллой. Накройте форму фольгой и запекайте при 150 градусах около 2 часов. Затем снимите фольгу и готовьте еще 20 минут до появления аппетитной золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева впервые приготовила это блюдо вместо привычного мяса по-французски и с тех пор возвращается к рецепту снова и снова. Картофель сверху получается одновременно нежным и румяным, а сыр превращается в ту самую корочку, которая исчезает с тарелок первой.

Проверено редакцией
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