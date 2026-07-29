3 быстрых рецепта: как приготовить сытный ужин в аэрогриле за полчаса

3 быстрых рецепта: как приготовить сытный ужин в аэрогриле за полчаса

3 быстрых рецепта: как приготовить сытный ужин в аэрогриле за полчаса

Вечерний прием пищи традиционно ассоциируется с чем-то сытным, но не отягощающим желудок, а современный ритм диктует свои правила, оставляя на готовку минимум времени. Здесь на сцену выходит аэрогриль, ставший спасителем для желающих питаться правильно. Горячий воздух внутри колбы позволяет получить поджаристую корочку без масла. Блюда готовятся быстро, сохраняя сочность и аромат.

Куриные бедра в медово-горчичной глазури с хрустящей корочкой

Начнем с хита, покоряющего простотой и карамельным вкусом. Сочные куриные бедра получают глянцевую корочку, а мясо легко отделяется от кости. Для приготовления возьмите 6 бедер (примерно 800 г), 30 г меда, 20 г горчицы, 15 мл соевого соуса, 10 мл масла, 10 г паприки и соль по вкусу.

Бедра промойте, обсушите и сделайте надрезы. Смешайте мед, горчицу, соус, масло и паприку. Смажьте ножки со всех сторон и оставьте на 20 минут. Разогрейте аэрогриль до 190 градусов. Выложите бедра кожей вверх на решетку. Готовьте 35 минут до золотистой корочки.

Калорийность 100 г мяса составляет около 160 ккал.

Совет: секрет в том, чтобы за 5 минут до конца снова смазать бедра маринадом, тогда корочка станет блестящей.

Идеальный ужин в аэрогриле: 3 сытных блюда с румяной корочкой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сочная свинина с шампиньонами под сырной шапкой

Нежная свинина с грибами и сыром поднимет настроение после трудного дня. Вам понадобится 500 г вырезки, 200 г шампиньонов, 100 г сыра, 1 луковица, 30 мл сливок, 20 г сливочного масла, перец и соль по вкусу.

Мясо нарежьте кусочками, отбейте. Натрите солью и перцем. Грибы и лук нарежьте пластинками. Обжарьте лук на масле, добавьте грибы, готовьте до выпаривания влаги. Влейте сливки, поперчите. Выложите свинину в корзину. Сверху распределите грибы и покройте сыром. Запекайте при 200 градусах 25 минут.

Калорийность на 100 г — 195 ккал.

Совет: чтобы сыр не прилип к нагревателю, ставьте корзину на нижний уровень.

Нежные перцы с индейкой и рисом для легкого ужина

Третий рецепт для любителей диетических, но объемных блюд. Перцы с индейкой и рисом в аэрогриле получаются особенно нежными. Подготовьте 6 крупных перцев, 400 г фарша индейки, 100 г сырого риса, 1 морковь, 1 луковицу, 200 мл томатного сока, соль и любимые травы по вкусу.

Рис отварите до полуготовности. Морковь натрите, лук нашинкуйте. Смешайте фарш, рис, овощи, соль и травы. У перцев срежьте верхушки, удалите семена. Плотно наполните их начинкой и установите вертикально в форму. Залейте перцы томатным соком. Готовьте при 180 градусах 40 минут до мягкости.

Быстрые и вкусные ужины в аэрогриле за полчаса Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Калорийность на 100 г — 95 ккал.

Совет: не заполняйте перец начинкой до самого верха, рис разбухнет и вылезет наружу.

Размещайте продукты в аэрогриле в один слой, не перегружайте корзину, чтобы воздух циркулировал, а мясо не тушилось, а запекалось.

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